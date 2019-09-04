شكرا لقرائتكم خبر عن "شوبا العقارية" تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط شركة "شوبا العقارية" التي تتخذ من دبي مقرا لها لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي في عام 2022.

وستنتظر الشركة حتى تحقق الأرباح المتوقعة قبل اتخاذ القرار النهائي في شأن الطرح، وبشأن المكان الذي سيجري فيه الاكتتاب، بحسب صحيفة البيان.

وتتوقع الشركة أن تحقق هذا العام إيرادات تبلغ قيمتها حوالي ملياري درهم من مبيعاتها، بالمقارنة مع 620 مليون درهم في عام 2018، ذلك أنها قامت خلال العام الجاري بتسليم المزيد من الوحدات العقارية ضمن مشروعها «شوبا هارتلاند».

وستقوم الشركة خلال السنوات الست المقبلة بتسليم حوالي 6,000 بيت في المشروع الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار (حوالي 14,7 مليار درهم).