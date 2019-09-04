شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "إعمار" تدشن برجاً ومنصة ذكية للعطلات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكشف شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي اليوم عن أول مشاريعها السكنية الفاخرة في إطار ما يُعرف بـ (بيوت العطلات).

وستعلن الشركة في الوقت ذاته عن ذراعها الجديدة التي ستتولى مهمة إدارة هذا النوع من العقارات تحت علامة (Ease) وهي منصة ذكية تسعى إعمار لأن تنافس بها علامات عالمية معروفة في هذه السوق الاستثمارية أمثال (Booking و Airbnb).

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وتتولى شركة (Ease) إدارة عقارات بيوت العطلات التي يشتريها المستثمرون من إعمار أو من غيرها والترويج لها عالمياً بالنيابة عن ملاك تلك العقارات، فضلاً عن إدراجها وتصنيفها وتأجيرها بعوائد تصل إلى أكثر من 10%، بحسب صحيفة البيان.

وتطرح الشركة اليوم برجاً للشقق السكنية المفروشة بنظام بيوت العطلات، أسمته برج (ساوث بيتش أو الشاطئ الجنوبي) ويتكون من 27 طابقاً، ويتوقع تسليمه في 2022 ويقع في (إعمار بيتش فرونت) قبالة مرسى دبي وشواطئ نخلة جميرا.

وكشفت مصادر مطلعة الشهر الماضي عن انتهاء شركة إعمار العقارية من ترتيب عروض عقارية، ستزيد من وتيرة التنافس بسوق عقارات التملك الحر، الذي يشهد منذ العام الماضي، قيام المطورين بطرح عروض لم يعهدها السوق منذ الطفرة العقارية في 2004.