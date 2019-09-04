شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوراق المالية" الإماراتية تغرم 3 شركات مدرجة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم غرمت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية 3 شركات مدرجة نحو 30 ألف درهم بسبب عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام الماضي خلال المدة القانونية المحددة.

وأضافت الهيئة أن الشركات الثلاث هي الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" و"بنك الاستثمار" وشركة "ماركة" بواقع 10 آلاف درهم لكل شركة منها، بحسب صحيفة البيان.

وأشارت الهيئة إلى أن عدم الإفصاح عن البيانات المالية خلال المدة القانونية المحددة يشكل مخالفة في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وكذلك المادة (2) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني.

وشرعت الهيئة في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بنشر أسماء المخالفين، اعتباراً من يونيو 2017، وتحاط عملية النشر بأقصى درجات الحيطة والعناية، حيث إن نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفين لن يتم إلا بعد دراسة الحالة والتحقق منها.