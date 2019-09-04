شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مصارف الإمارات يضع منظومة جديدة لاختصار زمن الرهن العقاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتهى اتحاد مصارف الإمارات، من إعداد دراسة شاملة لإطلاق منظومة جديدة للرهن العقاري تستهدف تسهيل حصول العميل على الرهن العقاري مباشرة دون الرجوع إلى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة لتسجيل العقار.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن تلك الدراسة ستؤدي لاختصار الزمن اللازم لإتمام عملية الرهن العقاري من أسابيع إلى أيام، حسب صحيفة الاتحاد.

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وأكد أن الدراسة معروضة في الوقت الحالي على الشركاء حيث تضم المنظومة الجديدة للرهن العقاري، أصحاب المصلحة، مثل البنوك ودائرة الأراضي والأملاك والمطورين والمحاكم.

وأعلن أن اتحاد مصارف الإمارات يدعو إلى الحفاظ على شرط سداد العميل الحاصل على قرض أو تمويل عقاري دفعة مقدمة من ثمن العقار الراغب في اقتنائه كما هي (تتراوح بين 20-30) وليس إلغاء الدفعة المقدمة لتحفيز عمليات الرهن العقاري في البنوك.

وتأتي تلك الخطوات بعد أن أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول أمس تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري.