شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز": ميزانية أبوظبي القوية تدعم تصنيفات دولة الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة "موديز" في مراجعتها الدورية لتصنيفات دولة الإمارات (Aa2)، إن الملف الائتماني السيادي لديها تدعمه الميزانية العمومية القوية لحكومة أبوظبي.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن القوة الاقتصادية «العالية جداً» تتجلى في نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي ومعدلات النمو القوية، بحسب صحيفة الخليج.

وأضافت أن القوة المؤسسية التي تم تسجيلها عند (مرتفع +) تعكس الإطار التنظيمي والفاعلية المؤسسية القوية، ناهيك عن القوة المالية عند درجة (عالي جداً +) والمدعومة بالميزانية القوية لأبوظبي وفوائض الميزانية الاتحادية العالية.

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في سياق متصل، قالت «موديز»، إن التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي (عند Aa2) مدعوم بالقوة الاقتصادية الممنوحة درجة (عالي جداً -) نظراً لارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطيات الكبيرة من النفط.

وبالنسبة لإمارة الشارقة، فإن ملفها الائتماني وتصنيفها السيادي (عند درجة A3) يستفيد من عضويتها في دولة الإمارات، كما تعكس القوة الاقتصادية لديها والممنوحة درجة (معتدل -) اقتصادها الصغير والمتنوع نسبياً.

وكانت وكالة كابيتال إنتليجنس الدولية، قد ثبتت في وقت سابق التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية للإمارات عند درجتي -AA و+A1 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية إيجابية.