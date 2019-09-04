شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنضم لعضوية المنظمة الدولية لمنتجى البترول والغاز OLGP والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المنظمة الدولية لمنتجى البترول والغازOLGP، عن انضمام الهيئة المصرية العامة للبترول ضمن قائمة الأعضاء الجدد المنضمين، وذلك بعد إتمام إجراءات العضوية في المنظمة.

وتمثل هيئة البترول وفقا لما ذكرته المنظمة المهندس جمال فتحى مساعد رئيس الهيئة للسلامة والصحة المهنية.

ويبلغ أعضاء، المنظمة الدولية لمنتجى البترول والغازOLGP، بعد انضمام هيئة البترول 84 عضوا وينتج أعضاء المنظمة 40% من النفط والغاز في العالم، حيث يعمل الأعضاء في جميع المناطق المنتجة الأمريكتين ، أفريقيا ، أوروبا ، الشرق الأوسط ، بحر قزوين ، آسيا وأستراليا.

تعمل المنظمة على خدمة اعضائها لتحسين السلامة والأداء البيئي والاجتماعي كنل تعمل كمنتدى فريد من نوعه يقوم فيه أعضائهة بتحديد وتبادل المعارف والممارسات الجيدة لتحقيق تحسينات في الصحة والسلامة والبيئة والأمن والمسؤولية الاجتماعية.

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وتتيح هذه العضوية العديد من المميزات للهيئة المصرية العامة للبترول منها، إرساء الاطار العام والخطوط الارشادية لادارة نظم السلامه والصحة المهنية وحماية البيئة على مستوى الهيئه والشركات التابعة لها.

وتطوير نظم إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئه طبقا لاحدث المعايير العالمية المترتبة على مستوى كل من السلامة الشخصية personal safety وسلامة العملياتpersonal safety.

والتسويق للهيئة على مستوى خريطة الاستثمار البترولى العالمية كونها عضو بمنظمة LOGP التي تضم كبرى الشركات العالمية مثل shell وBpوEni، هذا بالاضافة إلى العديد من المؤسسات الفنية الأخرى وتبادل الخبرات.