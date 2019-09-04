شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: اتفاقية الميركوسور تدخل عامها الثالث بمزيد من التخفيضات الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى، الامتيازات التى توفرها اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور والتى من شأنها تعزيز فرص التجارة بين مصر والدول الأعضاء وهى البرازيل، الارجنتين، باراجواى وـأوروجواي، والتى دخلت عامها الثالث فى 1/9/2019 مانحة مزيد من التخفضيات الجمركية على الصادرات المصرية الى دول التجمع=

وأشار رئيس التمثيل التجارى، إلى أهمية الاتفاق من الناحية التجارية لمصر لما يتضمنه من مراحل خفض للرسوم الجمركية المفروضة على 9800 من بنود الصادرات المصرية على مدار عشر سنوات تنتهى فى 2026، لافتا إلى أن 47% من الصادرات المصرية تم منحها اعفاء فورى من الرسوم الجمركية بموجب هذه الاتفاقية .

وأضاف رئيس التمثيل التجارى، أن الاتفاقية تشمل عدد من مجالات التعاون الواعدة بين مصر ودول التجمع وفى مختلف السلع والخدمات ومنها التجارة فى اللحوم والالبان والسكر والاعلاف والورق والخشب، ويفتح المجال لاقامة مشروعات مشتركة فى قطاعات التصنيع الغذائى والعصائر بجانب التعاون فى مجالات تصنيع السيارات والاجهزة الكهربائية والمحركات.

وأوضح عنتر أن الاتفاق يشمل خمس مستويات من التخفيضات الجمركية على الصادرات المصرية إلى دول التجمع، مشيرا إلى أن المستوى الأول من الخفض يشمل 2500 سلعة مصرية وقد تم إزالة كافة الرسوم الجمركية عليها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/2017 ، أما المستوى الثانى فيشمل الاسمنت الأبيض وبنود أخرى من الاسمنت – شمع البارافين- شفرات الحلاقة وتتمتع المنتجات فى هذا المستوى بخفض جمركى بنسبة 75%، وينتظر أن يتم إزالة كافة الرسوم الجمركية على هذه السلع فى 1/9/2020. أما السلع فى المستوى الثالث فتخضع لخفض بنسب 12.5% على مدار 8 أعوام، وأخيرا السلع فى المستوى الرابع فتخضع لخفض سنوى بنسبة 10% على مدار عشرة أعوام.

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وقال رئيس التمثيل التجارى أن دخول اتفاقية الميركوسور حيز التنفيذ عزز فرص التجارة والاستثمار خاصة مع البرازيل وهى الشريك التجارى الأهم لمصر فى دول التجمع خلال السنوات الماضية، حيث يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والبرازيل نحو ٢ مليار دولار، وقد استفادت الشركات والمنتجات المصرية من هذا الاتفاق بعد أن حققت الصادرات المصرية زيادة نسبتها 76% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.

هذا ويدعو التمثيل التجارى المصرى كافة المهتمين بالسوق البرازيلية أو أى من أسواق دول الميركوسور الأربعة لمطالعة بيان التخفيضات الجمركية الممنوحة للصادرات المصرية وتقسيماتها على المستويات الأربع من الخفض الجمركى.