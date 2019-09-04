سفير فرنسا بالقاهرة يتفقد جناح بلاده بمعرض البناء والتشييد الدولى بيج فايف مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه اليوم الأربعاء، الجناح الفرنسي المشارك بفعاليات معرض البناء والتشييد الدولي "بيج فايف مصر" المقام حاليا بالقاهرة. واطلع السفير روماتيه خلال جولته على المعروضات التى تقدمها الشركات الفرنسية فى المعرض الدى يعد حدثاً واعداً لقطاع البناء في مصر. وتشهد النسخة الثانية لمعرض "بيج فايف مصر" المشاركة الأولى من نوعها في مصر لشركتين فرنسيتين من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وهما شركتا دولابي وأورومير اللتان تسعيان لتطوير شراكات مع النظراء المصريين. كما يشارك في فعاليات المعرض نادي المدينة المستدامة الفرنسي وهو كيان أسسه القسم الاقتصادي لسفارة فرنسا في ديسمبر 2016 ، ويتكون من مجموعة من كبريات الشركات الفرنسية،ويهدف إلى الترويج للعرض الفرنسي والمساهمة في إعداد قطاع المدينة المستدامة المصري وذلك عبر معرفة الاحتياجات وقطاعات السوق عالية الإمكانات ، فضلا عن تحديد متخذي القرارات التشغيلية.

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