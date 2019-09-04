شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إتش إس بى سى مصر يبدأ التعامل باليوان الصيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ بنك إتش إس بى سى مصر التعامل باليوان أو كما يطلق عليه "الرنمينبي" الصينى لعملائه من الشركات، بعد حصوله على موافقة البنك المركزى المصري.

يأتى تداول بنك إتش إس بى سى بالرنمينبى بناء على النمو القوى لحركة التجارة بين مصر والصين- حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.8مليار دولار فى عام 2018 ، بزيادة قدرها 27.7 % عن عام 2017 ويمكن أن يساعد تداول باليوان الصينى "الرنمينبي" الشركات المصرية على حصولها على شروط أفضل عند ممارسة الأعمال التجارية مع الصين.

وفى تعليقه على بداية التعاملات بالعملة الصينية، قال ياسر يحيى، رئيس الأسواق العالمية ببنك إتش إس بى سى مصر، " مع استمرار تعزيز مصر لروابطها التجارية والاستثمارية مع الصين، يسعدنا أن نقدم لعملائنا من الشركات فى مصر إمكانية التعامل باليوان الصينى بالرنمينبي، وهى عملة تتقدم بسرعة كعملة عالمية للتجارة والاستثمار وكذلك كعملة احتياطية. إننا نشهد بالفعل اهتمامًا كبيرًا من العملاء بالرنمينبي، حيث اجرينا خمس صفقات عند اطلاق الخدمة. "

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يقدم إتش إس بى سى حلولا ً كاملة لإدارة تدفقات العملات الأجنبية والتسويات التجارية باليوان الصينى / الرنمينبي. فمن خلال بنك إتش إس بى سى مصر، أصبح للشركات التى لديها تعاملات باليوان الصينى /الرنمينبى امكانية التحوط الطبيعى للمدفوعات و المستحقات و كذلك الأصول. هذا بالإضافة إلى حلول التحوط ضد تقلبات اسواق العملات الأجنبية الآجلة وكذلك الخيارات.

من جانبه قال حلمى غازي، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك إتش إس بى سى مصر" تستعد الشركات فى جميع أنحاء العالم للاستفادة من المرحلة التالية من استراتيجية الصين لتعزيز روابطها مع شركاءها التجاريين. يؤدى استخدام اليوان الصينى / الرنمينبى إلى فوائد متعددة لأنه يقلل من مخاطر الصرف الأجنبي، ويحسن السيولة وإدارة النقد ويسهل التجارة مع الموردين والعملاء فى الصين الذين يفضلون السداد باليوان الصينى /الرنمينبي. إن هذا التطور يحسن أيضًا من شفافية الأسعار حيث لن يكون النظراء الصينيين بحاجه إلى إضافة تكاليف سعر صرف أو التحوط فى أسعارهم مما يقلل التكاليف التجارية، ويساعد الشركات على التفاوض بشروط وأسعار أفضل ".

وقال جاك إيمانويل بلانشيه ، المدير العام بمجموعة بنك إتش إس بى سى ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك إتش إس بى سى مصر، " إن شبكتنا العالمية تضعنا فى وضع فريد لتلبية جميع احتياجات عملائنا المالية عند مشاركتهم فى الأعمال المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق. شهدت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر دفعة غير مسبوقة فى عام 2018 ونعتقد أن مبادرة الحزام والطريق ستتفتح فرص هائلة لعملائنا فى مصر ونتطلع إلى تزويدهم بخدمات متميزة عبر التمويل والاستشارات وإدارة المخاطر والمعاملات المصرفية."

وتؤكد هذه الأضافة الجديدة على امكانيات و خبرات بنك إتش إس بى سى فى التعاملات باليوان الصينى /الرنمينبى ، والتى تمتد عبر ٥٠ سوقًا ، نظرا لأن بنك إتش إس بى سى أول بنك يمتلك القدرة على التسوية باليوان الصينى /الرنمينبى فى ست قارات.