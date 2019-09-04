شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية تطلق برنامجا لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية عن تدشين الغرفة لبرنامج "الـ 100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء" اليوم من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة والموجه خصيصاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة بحضور ومشاركة د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعريف المشاركين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وعرض سياسة واستراتيجية الهيئة ودورها الرقابى وأيضاً بالتشريعات ذات الصلة.

وقال بيان للغرفة، إن البرنامج يأتى فى إطار خطة الغرفة لتعزيز خدماتها والدعم الفنى المقدم لأعضائها على مستوى محافظات الجمهورية ويستهدف البرنامج توعية العاملين ومديرى الجودة (بقطاعى الألبان والأسماك ومنتجاتهما بعدد 3 محافظات هم البحيرة والشرقية والدقهلية) بأفضل ممارسات سلامة الغذاء وكيفية تطبيقها وكذا تحسين مهاراتهم ودعمهم للتحكم فى مسببات مخاطر الغذاء، وكيفية عمل إجراءات حقيقية مفعلة ومستدامة يتم رصدها بصورة دورية للتحكم فى عمليات الإنتاج ومخاطرها.

وأوضح الجزايرلى، أن البرنامج التدريبى والذى يستمر لمدة يومين ينقسم إلى مرحلتين هامتين: أولهما خاص ببناء القدرات ورفع كفاءة مديرى الجودة لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء لعدد (75 مصنعا) والثانية تعنى بالدعم الفنى لعدد (15 مصنعا)، وقد تم اختيار البدء بالمحافظات الثلاث لغزارة إنتاجاتها سواء من الثروة السمكية أو الحيوانية أو الزراعية وكذلك التصنيع الزراعى لتحقيق أسرع استفادة لأكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع العاملة فى هذا القطاع الهام.

ومن الجدير بالذكر هذا البرنامج يأتى فى إطار تعاون غرفة الصناعات الغذائية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى أطار مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات USAID-SEED المٌمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشراكة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها ودورها المحورى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم الدعم لعدد من القطاعات الصناعية.