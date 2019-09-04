بعد إلغاء «الدولار الجمركي».. ما هو التأثير المتوقع؟ وأبرز المنتجات المتأثرة بالقرار.. والجمارك تحدد سعر العملات يوميًا

الموجز- ممدوح محمد

بعد قرار وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، الذي كانت الحكومة قد وضعته بعد تحرير سعر صرف الجنيه، بهدف تثبيت سعر الدولار المخصص لاستيراد السلع من الخارج، بدأت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض للقرار تنتنشر على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة في ظل الحديث عن تأثيره على اسعار السلع الأساسية بالاسواق.«الموجز» ترصد خلال السطور التالية كل ما يتعلق بـ«الدولار الجمركي» منذ بداية تطبيقه وحتى الآن.

إلغاء العمل الدولار الجمركى

في البداية، أعلنت وزارة المالية إلغاء الدولار الجمركى اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، والعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي

تحديد سعر السلع الأساسية

وكانت المالية تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي. وكانت تحدد سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيها، فيما كانت تحدد سعره للسلع الأخرى وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

ماذا يقصد بالقرار

ويعني قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للعملة الخضراء.

ويبلغ متوسط سعر الدولار في السوق اليوم 16.60 جنيه للبيع و16.50 جنيه للشراء وفقا لموقع البنك المركزي المصري.

ما هو الدولار الجمركي؟

الدولار الجمركي هو آليه وضعتها المالية بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

بداية العمل بالدولار الجمركي

وبدأ العمل بهذا النظام من أول أكتوبر عام 2017، إذ حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيها مصريا بشكل ثابت، في الوقت الذي شهد فيه سعر الدولار في البنوك تذبذبا حادا، فوصل في بعض الأوقات إلي نحو 19 جنيها، في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه.

إجراء استثنائي

بدوره، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة: «إن تذبذب الدولار أمام الجنيه في تلك الفترة وما صاحبه من ارتفاع في التضخم كان من الأمور التي دفعت إلى العمل بنظام الدولار الجمركي كإجراء استثنائي، وهو ما انتهى الآن لتعود الأمور إلى نصابها الحقيقي بدفع الجمارك على السلع المستوردة بسعر الدولار اليومي في البنك المركزي».



وحسب إحصاءات البنك المركزي المصري، فإن واردات البلاد في العام المالي 2017/2018 بلغت 63 مليار دولار، مقابل 59 مليارا في العام السابق له.

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وقالت وزارة المالية في بيان لها عقب الإعلان عن إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، إنه يمثل «عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي».

أبرز السلع التى شهدت تحرير الدولار الجمركى

اشتملت قائمة السلع على قرابة 400 صنف منها واردات الأسماك غير الأساسية ومنها (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة" وسلع تندرج تحت بند «السلع الاستفزازية ومنها" الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها».

ومن بين أبرز السلع التى تم تحرير الدولار الجمركى لها التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إضافة إلى الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وأخيرا سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وأخيرا سلع مثل الثلاجات والمراوح والأفران وأدوات الطبخ وكلها لها بدائل محلية.



هل تزيد الأسعار؟

ويري البعض أن السوق ليست منضبطة بالشكل الكافي، وبالتالي فإن احتمال استغلال بعض التجار لقرار إلغاء الدولار الجمركي بهدف رفع الأسعار أمر وارد.

مصلحة الجمارك تحدد

وأصدرت مصلحة الجمارك، منشورا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اليوم الموافق أول سبتمبر، بعد إلغاء الدولار الجمركي.

ومن المقرر أن تعلن مصلحة الجمارك أسعار صرف العملات الأجنبية، بشكل يومي، وفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي.

وحدد منشور مصلحة الجمارك الصادر اليوم، سعر صرف الدولار بـ 16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه.

هل تتأثر أسعار السيارات؟

رابطة تجار السيارات، كشفت أن سعر السيارات فوق الـ 2000 سى سى هى الأكثر تأثرًا بهذا القرار وقد تكون الزيادة فى أسعارها ما 5 إلى 10 % وذلك بسبب ارتفاع أسعارها لتعدد موديلاتها وأنواعها وإصداراتها المختلفة.

وأكدت رابطة تجار السيارات، على لسان رئيسها أسامة أبو المجد، أنه بالنسبة للسيارات حتى 1600 ستزداد أسعارها ما بين 2 %للسيارات الأوروبى و4%للسيارات الأخرى، أما السيارات اليابانى والصينى و الكورى ستزيد أسعارها بعد معاملتها بالسعر الجديد لأنها تجمرك بالسعر الجديد وتحصل الضرائب بالسعر الجديد وعلى سبيل المثال يتم تحصيل 66.5 % للسيارات" cc 1600 " عبارة عن 40% جمارك و26.5%تشمل 14%ضريبة القيمه المضافة و3% رسم تنمية و1% رسوم جدول و8.5%رسوم متنوعة كرسم هالك ومميكن.

وبالنسبة للسيارات الأكثر من « cc 2000» فإن تعريفتها الجمركية 135% بالإضافة إلى 8.5%رسم تنميه و 30%رسم جدول و14%قيمه مضافه بالاضافه الى رسوم متنوعه 8.5% لذلك ستتأثر أسعارها بصورة كبيرة.