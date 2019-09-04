شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز.. الرميان يتسلم مسؤولية لجنة طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت خمسة مصادر مطلعة، إن رئيس صندوق الثروة السيادى السعودى تولى رئاسة اللجنة التنفيذية المشرفة على خطط طرح أسهم فى أرامكو السعودية للاكتتاب العام، وذلك من قبل تعيينه رئيسا جديدا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة هذا الأسبوع.

وأبلغت المصادر رويترز أن ياسر الرميان تسلم مسؤولية اللجنة من وزير المالية محمد الجدعان في يوليو، مع تسارع الاستعدادات لعملية الإدراج.

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وأحال متحدث باسم صندوق الثروة، صندوق الاستثمارات العامة، استفسارات إلى أرامكو، التي أحجمت بدورها عن التعليق، ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعليق.

ترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذى يريد بيع خمسة بالمئة فى أرامكو فى إطار خطة طموح لتحويل اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم والحد من اعتماده على إيرادات الخام.

تعطى الخطوة مؤشرا مهما على أن المملكة تتأهب لتسريع إدراج محلى لأرامكو، عن طريق الاستعانة بالرميان لما له من خبرة عريضة فى عمليات الطرح الأولى المحلية سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص.