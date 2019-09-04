شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 4 – 9- 2019 ، بقيمة جنيهين، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 712 جنيها للجرام.

أسعار الذهب ارتفعت للمرة الثانية ليصبح إجمالى ارتفاع الذهب منذ صباح اليوم 6 جنيهات، بسبب استمرار صعود الأسعار العالمية للذهب لتصل إلى 1544 دولارا، مع ارتفاع الطلب على الذهب بسبب التصعيد الأمريكى الصينى.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 612 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 712 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 813 جنيها للجرام

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الجنيه الذهب 5696 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1544 دولارا.

سعر الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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