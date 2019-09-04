شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الغزل والملابس والمفروشات المنزلية يجتمع بكبار مستثمرى قطاع الصناعات النسيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية اجتماعاً موسعاً مع عدد 10 مصانع للاستثمار الاجنبى للمصانع العامله بقطاع الصناعات النسيجية لمناقشة اهم التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية فى مصر والعقبات التى تواجه العملية التصديرية للمنتجات المصرية من الصناعات النسيجية.

قال المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجهات الحكومة المصرية نحو تحفيز البيئة الاستثمارية بمصر وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في كافة القطاعات الصناعية إلى جانب الجهود المبذولة لتحفيز الصادرات المصرية التي تعد أحد أهم الموارد الأساسية في دعم الاقتصاد المصري وضخ العملة الأجنبية للدولة، وايضاً من خلال دور المجلس كجهه استشارية لوزارة التجارة والصناعة وحلقة الوصل بين المصانع المصدره فى قطاع الصناعات النسيجيه وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالصناعة والتصدير والذى يتطلب منه عرض التحديات التي تواجه مصدرى القطاع على الحكومه المصرية وصانعى القرار ومناقشة المقترحات التي تعمل على تحسين وتطوير بيئة العمل المحيطة.

أشار المهندس مجدى طلبه، انه خلال الاجتماع تم مناقشة عدد من المشكلات والتحديات من قبل المستثمرين والتي من أهمها تأخر صرف المساندة التصديرية والأثار المترتبة علي معدلات دوران رأس المال للشركات إلى جانب ارتفاع تكاليف الانتاج والمنافسه الشرسه التى تواجه المصانع المصرية العاملة بقطاع الصناعات النسيجية من الكثير من الدول مثل تركيا، بنجلاديش، والهند حيث بدأت المصانع فى تخفيض طاقاتها الانتاجيه لانخفاض الطلب العالمى، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الشحن مع تحرير سعر الدولار الجمركي وصعوبة نظم استيراد المواد الخام وتأثيرها السلبى على التدفقات النقدية.

أضاف طلبه أن برنامج المساندة التصديرية الجديد يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى والاعتماد على مواد خام محليه والسعى نحو تحقيق التكامل فى سلاسل الانتاج للصناعات النسيجيه لتخفيض تكلفه الانتاج ورفع تنافسية القطاع بالأسواق العالمية.

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من ناحية أخرى أكد طلبه على ضروره الاهتمام بتحسين إنتاجيه القطن المصرى الذي يمتلك العديد من المزايا التنافسية خاصة القطن طويل التيله، منوهاً بمشاركة المجلس في مشروع "القطن المصرى من البذره الى الكسوه" بالتعاون مع منظمه الأمم المتحده UNIDO الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومبادرة "قطن أفضل" من اجل إنتاج قطن عالي الجودة من أصناف غير معدلة وراثيا وذات خصائص مميزة، إلى جانب دمج تطبيقات تقنيات المكافحة الحيوية في العمليات الزراعية لتعزيز الأعمدة الرئيسية لاستدامة سلسلة القيمة للقطن المصري، من خلال دعم العمليات الصناعية المستدامة: التتبع، والشفافية، والاقتصاد الدائري، والابتكار والتكنولوجيا الصديقة للبيئة مؤكداً على ضرورة استغلال واستخدام الإنتاجية المحسنة من القطن فى إنتاج المنتجات النهائيه من الملابس والمنسوجات.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات الدورية لمناقشه كافه المشاكل التى تواجه المستثمرين والمصانع المصدره و العمل على حلها وعرضها على الجهات الحكومه مع التأكيد على اهميه دور الاستثمار ات الاجنبيه فى تطوير وزياده الصادرات المصريه.