شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الملابس والغزل والمفروشات لـ1.7 مليار دولار أول 7 أشهر من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ارتفاعا بنسبة 0.3% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2019 لتبلغ ما قيمته 1.756 مليار دولار، مقابل 1.752 مليار دولار بنفس الفترة من 2018.
كشف المجلس التصديري للغزل و النسيج و الملابس الجاهزة و المفروشات المنزلية، تراجع صادرات الغزل والمنسوجات خلال الفترة من يناير إلي يونيو 2019 بنسبة 6% مسجلة 502 مليون دولار، مقابل 534 مليون دولار، فيما سجلت صادرات المفروشات المنزلية تراحع بنسبة 5% مسجلة 288 مليون دولار مقارنة بـ303 ملايين دولار.
وأضاف التقرير الشهرى للمجلس، أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة سجلت ارتفاعا بنسبة 6% مسجلة فى الفترة من يناير إلى يوليو 2019 ما قيمته 967 مليون دولار مقابل 915 مليون دولار، مما تسبب فى ارتفاع إجمالي صادرات.
واستحوذت أمريكا على 56% من صادرات قطاع الملابس الجاهزة، 28% من صادرات المفروشات المنزلية، بالإضافة إلى استحواذ السوق الأوروبية على 30% من صادرات مصر الملابس الجاهزة و47% من قطاع المفروشات المنزلية، و27% من صادرات الغزل والمنسوجات.
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