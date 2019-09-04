ارتفاع الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.69% رابحا 134.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8058.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.85% رابحا 31.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3765.91 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 137.4 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 148 شركة، فيما تراجعت 31 شركة. Advertisements وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.24%، تلاه قطاعى تجزئة السلع الكمالية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.81%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.52%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.17%. وجاء سهم "أليانز إس إف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.63%، ثم الأهلى تكافل بنسبة 8.37%، ثم الأهلى بنسبة 4.71%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.76% ثم ساسكو بنسبة 2.18%، ثم الأهلية بنسبة 2.13%.

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