شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 4.3 مليون طن حاصلات زراعية بـ 2.2 مليار دولار العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية 4.3 مليون طن بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار دولار خلال الموسم التصديري الحالي 2018 / 2019.

وقال بيان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن صادرات الفواكه الطازجة تتصدر حيث بلغت حوالى 1.1 مليار دولار ، تليها صادرات الموالح يليها صادرات العنب و الرمان و الفراولة.

وتأتي صادرات الخضر الطازجة في المرتبة الثانية حيث بلغت نحو 641 مليون دولار تتصدرها صادرات البطاطس و البصل و الطماطم الطازجة و بطاطا حلوة.

أضاف البيان أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ينظم بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والغرفة العربية الألمانية المشاركة المصرية في معرض آسيا فروت لوجستيكا و الذي يتم تنظيمه خلال الفترة من 04 – 06 سبتمبر 2019 بمدينة هونج كونج بدولة الصين.

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ويعد هذا المعرض هو أهم وأكبر المعارض المتخصصة في تجارة الخضر و الفاكهة في منطقة جنوب شرق آسيا.

و يقام المعرض على مساحة تزيد على 36 ألف متر مربع و بلغ عدد الزائرين للمعرض خلال الدورة الأخيرة (عام 2018) ما يزيد على 13 ألف زائر منهم 64% من دول آسيا و 36% من باقي دول العالم .

و تبلغ مساحة الجناح المصري حوالي 650 متر مربع ، تقوم من خلاله 43 شركة مصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة.

أكد عبدالحميد دمرداش - رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية علي اهمية المشاركة المصرية بالمعرض لانه يمثل البوابة الرئيسية للترويج لمنتجاتنا المصرية لمنطقة جنوب شرق آسيا والتي تعد من اهم فى الأسواق التي يسعي المجلس للانتشار بها لما تحمله من فرص واعدة للصادرات الزراعية المصرية وهو ما يتفق مع الإستراتيجية التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي لزيادة معدلات النمو للصادرات الزراعية من خلال النفاذ لآســواق جديدة لم تصل إليها صادراتنا الزراعية ســواء علي مستوى أسواق جنوب شرق آسيا أو السوق الإفريقي وأمريكا اللاتينية.