شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تستمع لمقترحات ومشكلات رجال الأعمال فى المناطق الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهجت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى نهجا جديدا يتعلق بالاستماع ميدانيا لآراء ومشكلات رجال الأعمال ومستثمرى المناطق الحرة .

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى يرافقها المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووفد مرافق تفقدوا المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر حيث استمعوا الى مقترحات ومشكلات عدد من المستمثرين ووعدت الوزيرة بسرعة تلبيتها .

أضاف المصدر، أن تعلميات الوزارة تقتضة تذليل كافة العقبات أمام المستمثرين والاستماع لمقترحاتهم والتفاعل معها بصورة إيجابية تدعيما للمناخ العام للاستثمار.

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أشار المصدر، إلى أن رفع قيمة حق الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة عدا منطقة قفط بداية مطلع العام المقبل 2020، منطقية نتيجة عدم رفع المقابل من سنوات طويلة بالرغم من التكاليف الباهظة لمرافق المناطق التى تتحملتها الحكومة سنويا ، نافيا تاثر الاستثمار بصورة سلبية خاصة ان الزيادة طفيفة .

ورفعت الهيئة الأسعار لتصبح 5 دولارات للمتر المربع للقطاع الصناعى و9 دولارات للتخزين والخدمى و18 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و28 دوﻻراً للمبانى الجاهزة.

كما رفعت الهيئة مقابل حق الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولارات فى القطاع للصناعى و11 دولاراً للتخزينى والخدمى، و20 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و30 دولاراً للمبانى الجاهزة.