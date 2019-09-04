شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركى تصحيح لمسار تداول السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركى عند احتساب قيمة المدفوعات الجمركية على الواردات والعودة لسعر الصرف اليومى للدولار وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى يمثل تصحيحا لمسار عمليات تداول السلع والخدمات بالآلية التى تدعم تخفيض تأثير تشوهات الأسعار وبالتالى فلن يؤثر نسبيا على أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق.

وأضاف رئيس الاتحاد، فى بيان له، أن عدد من هذه السلع يتم إعفائها من الرسوم الجمركية كما أن نسبة من السلع تدخل البلاد ويتم استيرادها من خلال اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الدول والمنظمات الأخرى مما يعطى مزايا تفاضلية فى استيراد السلع من هذه الدول ويتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية

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الجدير بالذكر أن المنتجات والسلع تامة الصنع كانت يتم معاملتها من قبل وفقا لسعر صرف الدولار اليومى السائد وسعر الدولار الجمركى كان يسرى على السلع الأساسية فقط وأهمها الخامات ومستلزمات التشغيل للمصانع التى ينطبق عليها تعريفه جمركيه منخفضة نسبيا وفقا لنسب التصنيع وطبيعة الخامات والمستلزمات المستوردة مما يجعل التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج محدود نسبيا .

كما أكد "العربى" أنه لا داعى للقلق نظرا لمحدودية التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج للمصنعين مع الأخذ فى الاعتبار أن الفارق بين السعرين (سعر الدولار السائد وسعر صرف الدولار الجمركى) الذى كان معمول به خلال الفترة الماضية أصبح أقل من 4%.

وأضاف أن القرار له نواحى ايجابية لانه يمنع الازدواجية بوجود سعرين للدولار السعر السائد فى البنوك والسعر الجمركى مما يعمل على ضبط المنظومة الجمركية بعودتها للوضع الطبيعى ويصحح الوضع الاستثنائى المؤقت الذى كان سارى خلال الفترة الماضية ويساعد على الدفع بمزيد من الدعم للجنيه للمصرى أمام الدولار الأمريكى.