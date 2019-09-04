شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تطلق عروض Back-To-School بمناسبة الفصل الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق عروض Back-To-School أو العودة للمدارس بمناسبة حلول العام الدراسى الجديد لهذا العام، والتى تبدأ من يوم 3 سبتمبر إلى 30 سبتمبر.

تتضمن عروض Back-To-School من هواوى على Huawei P30 Lite New Edition الذى يمكن شراءه بنظام التقسيط بدون فوائد من فروع HUAWEI Experience Stores وبعض موزعيها المعتمدين الموجودين فى مختلف مناطق مصر. تتضمن ايضاً العروض كل من أجهزة هواوى اللوحية مثل T5 10-inch، T3 10-inch، T3 7-inch بالإضافة الى هاتف هواوى Y6 Prime 2019.

وتمتد عروض Back-To-School من هواوى لهواتف P30 Pro وMate 20 Pro، حيث يمكن للمستهلك الحصول على HUAWEI Watch GT عند شراء أى من الهواتف المذكورة، كما سيحصل المستهلك على سماعات هواوى FreeBuds Lite عند شراء أحد هواتف هواوى P30 أو Mate 20.

قال السيد "كيث لي"، نائب رئيس هواوى مصر، "اهتمامنا بالمستهلك المصرى ليس مقتصر على توفير هواتف متطورة تلبى تطلعاتهم واحتياجاتهم، بل اننا نعمل دائماً على تقديم عروض حصرية ومميزة للمستهلك المصرى من أجل تعزيز ثقتهم فى علامة هواوى التجارية. تضع هواوى المستهلك فى المقام الأول من عملها، وأن نجاحنا فى السوق المصرى والعالم يستند على عملائنا وشركائنا لأنهم ركيزة عملنا وهم المقياس الرئيسى للنجاح".

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يتميز HUAWEI P30 Lite New Edition بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل عالية الوضوح، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل بزاوية تصوير فائقة العرضً، وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل لتطبيق تأثيرات Bokeh. تأتى كاميرا السيلفى مدعمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بدقة 24 ميجا بكسل وبقدرة التعرف على المشاهد المحيطة لـ 8 فئات، وذلك لالتقاط صور "سيلفي" مثالية. بالإضافة الى أن كاميرات الهاتف تدعم وضع التصوير الليلى Night Mode الذى يساعد على ضبط الصور باستخدام تقنيات AI Micro Shaping حتى فى التصوير فى إضاءة خافتة، بينما تضفى ميزة Qmoji 2.0 ثلاثية الأبعاد قليلاً من المرح على الصور.

يتمتع ايضاً HUAWEI P30 Lite New Edition بمزايا HiVision وHuawei Video Ringtone، حيث أن ميزة HiVision تمكن المستخدمين من توجيه الكاميرا على الأشياء المحيطة أو المعالم الشهيرة للتعرف على مزيد من المعلومات عنها أو حتى توجيه الكاميرا على الطعام لمعرفة عدد السعرات الحرارية. بينما تتيح ميزة Video Ringtone للمستخدمين استخدام مقاطع الفيديو كنغمة رنين مخصصة للمتصل.

يأتى HUAWEI P30 Lite New Edition مع ذاكرة 6 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت مما يجعل التطبيقات والألعاب تعمل بسلاسة تامة. يعتمد هذا الهاتف على بطارية ضخمة 3340 مللى أمبير، لذلك لن يكون لديك ما يدعو للقلق حول نفاد بطارية الهاتف.

يذكر أن عروض Back-To-School من هواوى مستمرة فى مصر من يوم 3 سبتمبر الى يوم 30 سبتمبر.



