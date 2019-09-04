شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والبنك الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والبنك الأوروبى، لإعادة الاعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتشبيك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع البنك بهدف الاستفادة من برنامج الخدمات الاستشارية التي تحتاجها الشركات فى مجالات مختلفة وتقديم الدعم المالى لتغطية كلفة تلك الخدمات.

ووفقا لما تم نشره فى وكالة الأنباء الأردنية، تنص الاتفاقية التى وقعها المدير التنفيذى للمؤسسة الدكتور بشّار الزعبى والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق المتوسط فى البنك الأوروبى الدكتورة هايكة هارمجرت، على تبادل المعلومات فى مجال تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشبيكها للحصول على الخدمات الاستشارية التي تحتاجها؛ كالاستشارات التسويقية والأنظمة المحوسبة وشهادات الجودة وغيرها.

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وبيّن الدكتور الزعبي أن المؤسسة تعمل على بناء علاقة تكاملية مع المؤسسات الداعمة لتشبيك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الجهات المتخصصة التي تقدم خدمات دعم مالى وفنى يلبى احتياجاتها، وتعزيز علاقة المؤسسة مع البنك والعمل على استدامتها وتطويرها بما يحقق مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وأكّد أن المؤسسة ستقوم بتحويل مجموعة جديدة من الشركات من قطاعات مختلفة ضمن برنامج تسريع النمو وتسريع الصادرات خلال العام المقبل بعد الانتهاء من إعداد خطط النمو وتسريع الصادرات الخاصة بهم.

وأكدت الدكتورة هارمجارت، أن البنك يولي اهتماما كبيرا لإكمال تنفيذ خطط النمو وتسريع الصادرات الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقام بدراسة وقبول طلبات 34 شركة من مختلف القطاعات موزعة على مناطق المملكة، وتقديم خدمات فنية لـ 14 شركة منها بقيمة تمويل بلغت 100 الف يورو، قدمها على شكل منح غير مستردة، بالإضافة إلى 20 شركة ما زالت طلباتها قيد التنفيذ