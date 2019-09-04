الان تتابع أرامكو تعيد هيكلة إدارتها استعداداً للاكتتاب العام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات – الخليج 365

في خطوة جديدة نحو رحلة طرحها للاكتتاب العام، قامت شركة النفط السعودية، أرامكو، بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة هو ياسر الرميان.

وأصدرت شركة النفط العملاقة بيانا أعلنت فيه أن الرميان، والذي يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار العام السعودي، سيخلف وزير الطاقة، خالد الفالح.

ويُعد صندوق الاستثمار الضخم ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد السعودي لتنويع الاقتصاد في بلاده.

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ويُعتبر التغيير في إدارة الشركة أحدث خطوة في سلسلة من التطورات التي ظهرت مؤخراً لإعداد أرامكو للاكتتاب العام، الذي قد يكون أكبر اكتتاب عام في العالم.

وكانت أرامكو قد جذبت اهتماماً كبيراً عند بيعها سندات دولية لأول مرة في تاريخها في أبريل (نيسان) الماضي، كما أنها كلفت بمراجعة مستقلة لاحتياطيات المملكة من النفط، وبدأت في نشر أرباحها.

ويقول أوليفر جاكوب، المدير الإداري في شركة بتروماتريكس، إن التغييرات في إدارة أرامكو كانت “خطوة ضرورية” نحو الاكتتاب العام.

ويؤكد جاكوب أن طرح الصفقة في السوق لا يزال أمراً محفوفاً بالمخاطر، خاصة إذا استمرت أسعار النفط العالمية على حالها، مضيفاً أنه سيكون من الصعب في السوق الحالية تحقيق أسعار تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، السعر الذي تطمح له المملكة العربية السعودية.

وكانت أرامكو قد ذكرت، الشهر الماضي، أن أرباحها انخفضت بنسبة 12٪ في النصف الأول من العام المالي إلى 46.9 مليار دولار بسبب ضعف أسعار النفط العالمية، ولكن، رغم انخفاض الأرباح، لا تزال الشركة هي الأكثر ربحية في العالم.