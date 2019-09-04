بداية من اليوم.. لأصحاب شهادات قناة السويس.. كيف تقوم بصرفها وأبرز الأوعية الإدخارية لاستثمار حصيلتها

سددت هيئة قناة السويس المبالغ المستحقة لشهادات قناة السويس دوريًا لدى حساب البنك المركزي، الذي قام بدوره بتحويلها للبنوك على دفعات تباعا لتواريخ الاستحقاقات.

وتبدأ البنوك المصرية الأربعة الجديدة «البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس»، اليوم الأربعاء، برد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه.

وسيكون أمام أصحاب الشهادات خيارات متعددة لاستخدام قيمتها مطلع سبتمبر المقبل، إما إعادة استثمارها في أوعية إدخارية أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك المركزي سيناقش أسعار الفائدة يوم 22 أغسطس الجاري وقد يخفض العائد، أو سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى مثل الذهب والعقار.

صرف الفوائد



وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، اليوم الأربعاء، الموافق 4 سبتمبر.

وخلال الـ 4 سنوات الماضية كان كل مواطن له شهادات استثمار، كان بيحصل على فوائدها كل 3 أشهر، ولم يتم تأخير صرف عوائد قناة السويس الجديدة على الإطلاق.



تاريخ الشهادات

وتم إصدار شهادات قناة السويس الجديدة لصالح هيئة قناة السويس، بداية من يوم 4 سبتمبر 2014 وحتى يوم 16 سبتمبر 2014 تاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة المصريين فى تمويل حفر قناة السويس الجديدة، حيث أوقفت البنوك الاكتتاب على شهادات قناة السويس بعد أن وصلت الحصيلة إلى 64 مليار جنيه فى 8 أيام عمل بالبنوك من الإعلان عن طرح الشهادة لنحو 1.1 مليون عميل، بينما كان المبلغ المستهدف 60 مليار جنيه.

البنوك المصرية

وتشمل البنوك التى سوف تقوم بصرف فوائد قناة السويس الجديدة، 4 بنوك هم، «البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس».

وتقدر حجم شهادات قناة السويس لدى بنك مصر، بأكثر من 14 مليار جنيه لعدد 786.287 عميل، ومن المقرر أن يقوم البنك، برد قيمة الاستحقاقات خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل وحتى 16 من الشهر ذاته.

وتقدر حجم شهادات قناة السويس لدى البنك الأهلى المصرى، 35 مليار جنيه.



فائدة 12%



وطرحت البنوك الأربعة «البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس»، شهادات قناة السويس بفائدة 12% لأجل 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوي للشهادات التي تبدأ من فئة ألف جنيه، وانقسمت الشهادات إلى ثلاث فئات ألف جنيه، وفئة 10 جنيهات و100 جنيه، ويصرف عائد الشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه، تراكميًا في نهاية مدة الشهادة.

وقررت هيئة قناة السويس، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس أكثر من مرة، من 12% إلى 5.15% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد التى طرحتها بعض البنوك العامة بنسب وصلت إلى 16% و20%.

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ويمكن للمواطنين استرداد مبالغ تلك الشهادات أو تجديد ربطها في شكل أوعية ادخارية جديدة وفقًا لرغبة كل عميل على حدة.

وقام بعض حائزى تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية؛ لاستثمارها فى أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جنيه بدلاً من 64 مليار.

15% أعلى عائد ثابت للشهادات الإدخارية



وقدم بنك مصر للعملاء مجموعة متنوعة من العملاء ولكن أعلى عائد تقدمه شهادة القمة لأجل 3 سنوات والتي تقدم عائد ثابت 15% يصرف كل شهر .

كما يطرح بنك مصر شهادة بعائد ثابت ذات أجل 5 سنوات بفائدة 10.5% تصرف شهريًا، بالإضافة إلى الشهادت متغيرة العائد التي تقدم عائد ربع سنوي بواقع 16% سنويًا وتنخفض الفائدة على الشهادات المتغيرة بمجرد تغيرها لدى البنك المركزي.

15.75% أعلى عائد شهادة لأجل عام



وعلى مستوى البنك الأهلي فإن أعلى شهادة تقدم عائد للعملاء هي شهادة المجموعة ب لأجل عام التي يطرحها نيابة عن بنك الاستثمار القومي وتقدم فائدة بواقع 15.75%، بجانب الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت التي تقدم عائد ربع سنوي بواقع 15.25%.

ويوجد في البنك الأهلي أيضًا الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات والتي تقدم فائدة 15% تصرف شهريًا، ويطرح البنك الأهلي أيضًا شهادة بلاتينية ذات عائد متغير تقدم 16% سنويًا، ومرتبطة بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي .

بجانب الشهادات الثلاثية يطرح البنك الأهلي شهادة ذات أجل 5 سنوات للأفراد تقدم فائدة 13% ثابتة.



13.25% أعلى عائد ثابت



وفي بنك القاهرة يطرح البنك شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات تقدم فائدة 13.25% ويصرف العائد نصف سنوي، كما يقدم شهادة لأجل 5 سنوات بعائد شهري 11% وعائد ربع سنوي 11.25%.

وعلى مستوى الشهادات متغيرة العائد يقدم البنك شهادة متغيرة العائد بفائدة 15% تصرف ربع سنوي و14.75% تصرف سنوي، وشهادة بعائد متغير 15.5% سنويًا لأجل 5 سنوات.



شهادة الحصاد الأعلى



ويطرح بنك قناة السويس شهادة الحصاد ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بفائدة 14.5% تصرف شهريًا و14.75% تصرف بشكل ربع سنوي و15% تصرف كل ستة أشهر.

كما يطرح البنك شهادة ثلاثية بعائد ذات ولكن تراكمي بحيث يحصل العميل على 42% فائدة مع نهاية الفترة بواقع 12.4% سنويًا.



بينما في حالة الحصول على عائد شهري تكون الفائدة 12%، وعائد كل 3 أشهر فائدة 12.25% وعائد كل 6 أشهر الفائدة 12.5% وفائدة سنوية 13%.



ويقدم البنك أيضًا شهادة لأجل 5 سنوات بعائد تراكمي يصل إلى 80% في نهاية المدة بواقع 12.47%.