شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.463 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 161.2 مليون ورقة مالية بقيمة 782.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.36%، والعرب على 8.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.52%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.7 مليون جنيه، 101.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 38.8 مليون جنيه، 201 ألف جنيه، 58.8 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14841 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18061 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5503 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 552 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1466 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.16% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.