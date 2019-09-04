شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، السويدى إليكتريك، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 14978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2188 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 18209 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 554 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1473 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 457 نقطة.