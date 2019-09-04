شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: روسيا ستخفض إنتاجها من النفط فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن إنتاج بلاده من النفط فى سبتمبر، سيقل بالمقارنة مع أغسطس .

وأبلغ الصحفيين فى منتدى اقتصادى بالشرق الأقصى الروسى، أن وزارة الطاقة تدرس تبعات مشكلة تلوث النفط مع شركتى روسنفت عملاق إنتاج النفط وترانسنفت التي تحتكر شبكة خطوط الأنابيب فى البلاد.