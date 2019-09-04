شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوقع اتفاقا للاستكشاف في الأنبار مع ستروى ترانس جاز الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن بغداد وقعت اتفاقا مع ستروى ترانس جاز الروسية بشأن استكشاف وتطوير "رقعة" في محافظة الأنبار اليوم الأربعاء.

ونقل البيان عن ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي قوله إن دراسات أولية أشارت إلى أن الرقعة تحوي احتياطيات تتراوح بين ملياري وأربعة مليارات من المكافئ النفطي يشكل فيها الغاز ما يتراوح بين 60 و70%.

ويخضع الاتفاق للموافقة النهائية من مجلس الوزراء العراقي.