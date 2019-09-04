شكرا لقرائتكم خبر عن 43 شركة تشارك فى معرض "فروت لوجستيكا" بهونج كونج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن 43 شركة مصرية وصلت إلى هونج كونج للمشاركة فى فعاليات المعرض الدولى الهام "فروت لوجستيكا هونج كونج" لصادرات الخضر والفاكهة.

أضاف حسين لـ"الخليج 365" أن فعاليات المعرض تنطلق غدا لمدة 3 أيام بمشاركة مئات الشركات من مختلف دول العالم خاصة أن المعرض هو الأول فى آسيا للمنتجات الطازجة من الخضر والفاكهة.

وأشار أن سبب مشاركة الشركات المصرية فى المعرض هو ضمان الحفاظ على عملائها بالخارج مع الاضطلاع على المنافسة العالمية وأيضا الحرص على تواجد الفاكهة والخضر المصرية فى المعرض الدولى الذى يشارك فيه المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويا .

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