شكرا لقرائتكم خبر عن تجار: الجزائر تشترى 30-40 ألف طن من الذرة فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء، أنه يُعتقد أن المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن اشترت نحو 30 إلى 40 ألف طن من الذرة المتوقع توريدها من الأرجنتين، وذلك فى مناقصة أُغلقت يوم الثلاثاء. ويُعتقد أنه جرى شراء الذرة بسعر يتراوح بين 184.50 و185 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن. Advertisements وقال تجار أن البائع يملك خيار تحديد نوع السفينة التى سيتم استخدامها وإعلان الحمولة النهائية التى سيتم توريدها قبل فتح خطاب الائتمان. وطلبت المناقصة الذرة للشحن فى الفترة بين 1-15 أكتوبر وستأتى من محصول 2019.

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