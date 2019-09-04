شكرا لقرائتكم خبر عن "هايم تكستايل": 3012 شركة عرضت منتجاتها فى معرض فرانكفورت للمنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معرض هايم تكستايل بفرانكفورت بألمانيا ، أن عدد الشركات المشاركة يتزايد بصفة مستمرة سنويا .

وقال بيان صادر اليوم عن المعرض تلقى الخليج 365 نسخة منه ،أن عدد الشركات والعارضين زاد من 2469 عارضا عام 2010 إلى 3012 عارضا عام 2019، بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادى حاليا فى المانيا فيما يتعلق بتراجع عدد المنتجين وتجار التجزئة بحسب البيان.

وتنطلق فعاليات المعرض العام الجارى فى الفترة من 7 إلى 10 يناير بمشاركة العديد من الشركات المصرية، حيث شاركت 40 شركة مصرية فى الفعاليات العام الماضى.

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