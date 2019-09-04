شكرا لقرائتكم خبر عن "هايم تكستايل": 3012 شركة عرضت منتجاتها فى معرض فرانكفورت للمنسوجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معرض هايم تكستايل بفرانكفورت بألمانيا ، أن عدد الشركات المشاركة يتزايد بصفة مستمرة سنويا .
وقال بيان صادر اليوم عن المعرض تلقى الخليج 365 نسخة منه ،أن عدد الشركات والعارضين زاد من 2469 عارضا عام 2010 إلى 3012 عارضا عام 2019، بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادى حاليا فى المانيا فيما يتعلق بتراجع عدد المنتجين وتجار التجزئة بحسب البيان.
وتنطلق فعاليات المعرض العام الجارى فى الفترة من 7 إلى 10 يناير بمشاركة العديد من الشركات المصرية، حيث شاركت 40 شركة مصرية فى الفعاليات العام الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر "هايم تكستايل": 3012 شركة عرضت منتجاتها فى معرض فرانكفورت للمنسوجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.