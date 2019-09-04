شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية: السياحة مصدر رئيسى للتوظيف وحافز للمساواة بين الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي أن السياحة تساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع حول العالم، حيث يعد قطاع السياحة مصدرًا رئيسيًا للتوظيف، ويدعم العديد من ملايين الوظائف ويدفع الاقتصاديات إلى الأمام على الصعيدين المحلي والوطني.

وجاء ذلك فى كلمة وجهها بمناسبة التحضيرات الجارية للإحتفال بيوم السياحة العالمى والذى تستضيف الهند فعالياته فى 27 من سبتمبر الجارى، والذى يأتى هذا العام تحت شعار "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع".

وقال الأمين العام للمنظمة إن السياحة حافز للمساواة والشمولية في العديد من الأماكن، وتتيح العمالة السياحية للنساء والشباب، كما تمنح فرصة للذين يعيشون في المجتمعات الريفية لإعالة أنفسهم وأسرهم والاندماج بشكل أكبر في المجتمع الأوسع.

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وأوضح إن الإمكانات الحقيقية للسياحة، كمبدع للوظائف وكمحرك للمساواة والتنمية المستدامة، تدفع الحكومات وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بشكل متزايد معًا لإدارة السياحة بطريقة مسئولة ومستدامة ولضمان تحقيق إمكاناتها الهائلة بشكل صحيح.

ولفت إلى أن السياحة تقود الطريق في تزويد العمال بالمهارات والمعارف التي يحتاجون إليها في وظائف الغد، قائلا: "إن تبني هذه الروح الإبداعية، من خلال التعاون الفعال مع الشركاء في قطاع التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية، سيؤدي إلى خلق وظائف أكثر وأفضل".