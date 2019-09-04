شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيف تختار فرصة استثمارية لبدء مشروعك الخاص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الاستثمار مؤخرا النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية لتضم 3 آلاف فرصة جديدة، هذا الأمر يساهم فى تقديم خدمات أكثر للمستثمرين تعرف على الجديد فى الخريطة وكيفية اختيار فرصتك لبدء مشروعك.





يؤكد مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للترويج والخريطة الاستثمارية لـ"الخليج 365"، إنه تم إطلاق النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية مؤخرا لتضم نحو 3 آلاف فرصة متنوعة فى مختلف المحافظات .

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وأضاف أن الخريطة أصبحت تفاعلية ويمكن للمستثمر أن يختار فرصته، ويعرف كل المعلومات المتاحة عنها بسهولة عبر الدخول على الخريطة.

وأشار فواز، إلى أنه يمكن أن يسجل المستثمر على الخريطة ويحجز الفرصة الاستثمارية من خلال مساحة خاصة له وحساب خاص كما يمكنه ترشيح الفرصة المناسبة لآخرين ولا سيما أن الفرص واضحة سواء من خلال اختيار المحافظات أو من خلال اختيار القطاعات نفسها، لافتًا إلى أن الخريطة تضم شهادات دولية من مستثمرين لديهم مشروعات بالفعل فى مصر كدليل على التحسن فى الاقتصاد المصرى الذى شهد انطلاقة قوية وارتفاع فى النمو مدفوعا بالإصلاحات التشريعية والحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.

وقال إنه فى المستقبل سيتمكن المستثمر من حجز فرصته وتأسيس شركته الكترونيا بل والبدء فى إجراءات إنشاء المشروع من خلال الخريطة التى تروج حاليا أيضا للمشروعات والخريطة الصناعية لمصر .