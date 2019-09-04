شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات 8 ملايين يورو.. افتتاح خط إنتاج جديد لمصنع فرنسى بـ"المنطقة الاقتصادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي خط إنتاج جديد بمصنع مرايات لشركة سان جوبان الفرنسية بمنطقة العين السخنة باستثمارات 8 ملايين يورو، وذلك في إطار قيام الشركة بتحقيق نجاحات داخل المنطقة الاقتصادية وإجراء توسعات لها حتى يغطي إنتاجها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال اللواء محمد شعبان إن المنطقة الاقتصادية دائماً ما تمد يد العون للمستثمرين في المنطقة باعتبارهم شركاء لها في عمليات التنمية والتطوير وذلك حتي يقوموا بدورهم في تحقيق نجاحات وإنجازات من خلال مشروعاتهم، مشيرا إلى أن هذا تحقق من خلال عدد من المشروعات من ضمنها افتتاح خط جديد لمصنع سان جوبان بطاقة إنتاجية 6 ملايين كم2 علاوة على تخصيص نسبة 50% من هذا الإنتاج للتصدير وهو أمر يعود على المنطقة بفائدة كبيرة مما يؤكد على قيام المنطقة بدورها تجاه المستثمرين في المنطقة وعلى استفادة الشركات العالمية من المزايا الاستثمارية التي تقدمها.

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أحمد توفيق إن "سان جوبان- مصر للزجاج" تمتلك أكبر خط إنتاج زجاج مسطح في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم افتتاح مصنع للمرايات وهو مصنع جديد من نوعه يمتلك تكنولوجيا عاليه ويستخدم مكونات صديقة للبيئة مما يعزز من نجاح الشركة مشيراً إلى قيام المنطقة الاقتصادية بتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية للشركة حتى قامت بافتتاح هذا المصنع لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

وحضر الافتتاح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وسفير دولة فرنسا "استيفان روماتيه" ومحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار.

ومن الجدير بالذكر أن "سان جوبان مصر للزجاج" تمتلك أكبر خط إنتاج زجاج مسطح في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تعد من أكبر 100 مجموعة صناعية حول العالم، لما لها من خبرة تمتد لنحو 354 سنة، ولها دور فعال في توفير الحلول المبتكرة لاحتياجات سوق مواد البناء، بما يوفر في استخدامات الطاقة، وبما يحافظ على موارد البيئة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع "سان جوبان مصر للزجاج" بالعين السخنة، نحو 900 طن يوميا، بما يعادل 20 مليون متر سنويا، واستثمارات فرنسية تبلغ 140 مليون يورو، وسجل إجمالي مبيعات الشركة نحو مليار جنيه مصري.

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