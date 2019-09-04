تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاع البنوك.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسرا 11.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5950.19 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 14.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6545.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% خاسراً 4.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4779.69 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 155.2 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتى عبر 5635 صفقة.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.
وجاء سهم "شركة تصنيف وتحصيل الأموال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 82.02%، تليه شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 9.94%، ثم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 8.97%، فيما تصدر سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.38% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.93%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 7.49%.
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