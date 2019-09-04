شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل58.57 دولار للبرميل و54.28 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 58.57 دولار للبرميل لخام القياس العالمى مزيج برنت بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 54.28 للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن التعافي الذى شهدته أسعار النفط اليوم، جاء مدعوما بارتفاع أوسع نطاقا في الأسواق العالمية وذلك بفضل توقعات عن انباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني بنمو نشاط القطاع الخاص الصيني.

Advertisements

وأضافت التقارير الإعلامية العالمية، أن الهبوط الذي شهدته أسعار النفط أمس جاء نتيجة البيانات التى أوضحت انكماش أنشطة المصانع الأمريكية في أغسطس للمرة الأولى في 3 سنوات وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع خلال نفس الشهر.