شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع البنوك يحول بورصة دبى للمنطقة الخضراء بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% رابحا 3.50 نقطة ليغلق عند مستوى 2879.94 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 118.4 مليون سهم محققة ما قيمته 165.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2561 صفقة ل34 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقرت 5 أسهم.

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وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.70%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.13%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.58%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.62%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.42%.