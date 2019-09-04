شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تستضيف احتفالات يوم السياحة العالمى تحت شعار "السياحة والوظائف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الهند فى 27 من سبتمبر الجارى الاحتفالات الرسمية ليوم السياحة العالمى لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UNWTO) في نيودلهي، والذى يأتى هذا العام تحت شعار "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع".

وقال براهلاد سينغ باتيل وزير الدولة للسياحة والثقافة فى الهند، أن شعار هذا العام مناسب للغاية لأن السياحة هو قطاع كثيف العمالة ومصدر كبير للعمالة في العديد من الاقتصادات العالمية، لافتا إلى أن السياحة هي أحد هذه الأنشطة التي تمتد إلى مختلف القطاعات الأخرى، وبالتالي فهي مسئولة عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

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وقال الوزير الهندى أن وظائف قطاع السياحة تتطلب درجات متفاوتة من المهارات وتسمح بدخول سريع إلى القوى العاملة للشباب والنساء والفقراء، وبالتالي، فإن قطاع السياحة ليس محركًا للنمو الاقتصادي فحسب، بل إنه أيضًا أداة فعالة لتخفيف حدة الفقر بين الفئات المهمشة في المجتمع.

وأكد الوزير بمناسبة اختيار الهند لاحتفالات هذا العام، نحن نعتقد أن تطوير السياحة مرتبط مباشرة بتنمية المجتمع، ونريد أن يستفيد السكان المحليون من خلال تطوير السياحة في منطقتهم ولهذا يجب أن نركز على تطوير المهارات اللينة بين السكان المحليين.