شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع وسط استمرار المخاوف الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني بعد أن لامس الخام أدنى مستوياته نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمى.

وارتفع خام القياس العالمي (برنت)، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية - 23 سنتا أو 0.45% إلى 58.52 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.63% إلى 54.28 دولاراً للبرميل.

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وكانت أسعار النفط قد هبطت - أمس - لأدنى مستوى في نحو شهر بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأمريكية في أغسطس للمرة الأولى في ثلاث سنوات وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.

وارتفعت الأسواق العالمية اليوم بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في أغسطس، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.