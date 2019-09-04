شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مليارات جنيه قيمة السيارات المفرج عنها من جمارك الإسكندرية خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أغسطس 2019 عن 8078 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 2 مليار و305 ملايين و144 ألف جنيه .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزارة المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة كمال نجم، على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و996 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 411 مليونا و332 ألف جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 92 مليونا و21 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 624 مليونا و350 ألف جنيه .

ووصلت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 962 مليونا و455 ألف جنيه .

وخلال شهر أغسطس2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1331 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 803 ملايين و616 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 59 مليونا و243 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 120 مليونا و800 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 180 مليونا و43 ألف جنيه .

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وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 50 مليونا و974 ألف جنيه .

فى جانب آخر، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 854 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر يوليو 2019 بقيمة بلغت 999 مليونا و893 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 25 مليونا و 134 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 91 مليونا و 134 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 116 مليونا و269 ألف جنيه

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 22 مليونا و873 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس لعام 2019 حوالى 4 مليارات و108 ملايين و 654 ألف جنيه .

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 205 ملايين و 373 ألف جنيه، وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 623 مليونا و267 ألف جنيه ورسم التنمية 92 مليونا و21 ألف جنيه، والرسوم والغرامات الأخرى 125 مليونا و498 ألف جنيه .

ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أغسطس 2019 حوالى مليار و46 مليونا و161 ألف جنيه، كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر أغسطس 2019 حوالى مليار و36 مليونا 213 ألف جنيه .