شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق والبتلو يبدأ من 120 جنيها.. والكندوز بـ110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4- 9-2019 فى أسواق القاهرة الكبرى استقرارا معظم الأصناف وأنواع اللحوم. وترواحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 120 – 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو، ويأتى تباين الأسعار بحسب المنطقة. فيما شهدت منافذ التوزيع المختلفة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو لجميع الأصناف.

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