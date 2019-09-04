شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار كرتونة البيض لتسجل 24 جنيها والدواجن بـ18 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء 4- 9 -2019 في حين انخفضت أسعار البيض وذلك بحسب الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البيض تراجعت من المزرعة لتصبح 24 جنيها، مقابل 25.5 جنيها من أسعار أمس، في حين يصل سعرها فى الأسواق بين 30 -31 جنيها فى الكرتونة .

وأضاف السيد فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الدواجن من المزرعة ارتفعت لتسجل 18 جنيها بدلا من 16 فى أسعار أمس، فى حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 21 – 22 جنيها بحسب المنطقة، بينما سجلت الدواجن البلدى 24 جنيها من المزرعة ويصل سعرها للمستهلك بين 29 – 30 جنيها.