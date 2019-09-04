شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقاية المالية" توافق على إرجاء انتخابات اتحاد العاملين فى الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار بأن الهيئة وافقت من حيث المبدأ على إرجاء انتخابات اتحاد العاملين في الأوراق المالية لمدة 6 أشهر، بهدف إتاحة الفرصة أمام الأعضاء للانضمام للاتحاد والمشاركة في الانتخابات.

وقال النشار - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن موافقة الهيئة جاءت بناء على خطاب من اللجنة التأسيسية للاتحاد طلبت فيه إرجاء الدعوة للجمعية العمومية للاتحاد وأيضا إرجاء الانتخابات حتى يتمكن أكبر عدد من الأعضاء العاملين في مجال الأوراق المالية من الانضمام للاتحاد حيث إن عدد الذين إنضموا حتى لا يمثل 10% من العاملين بالسوق.

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وأضاف أن الهيئة متفهمة لطلب اللجنة التأسيسية وسيتم عرض خطابها على مجلس إدارة الهيئة لاستصدار الموافقة النهائية على إرجاء الدعوة للجمعية العمومية والانتخابات لاتحاد الاوراق المالية.

وكشف النشار عن موافقة الهيئة أيضا على أن يكون للمجموعات المرتبطة مرشح واحد على أحد مقاعد مجلس إدارة اتحاد العاملين في الأوراق المالية حتى لا تسيطر إحدى الجهات على المجلس وأيضا لإتاحة الفرصة للكيانات الصغيرة للتواجد في مجلس الإدارة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر نهاية فبراير الماضى قرارًا بشأن أحكام النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية، والذى ينشأ لأول مرة فى سوق المال بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط وفق ما تضمنته تعديلات قانون سوق المال العام الماضي.