شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:06 مساءً, 4 سبتمبر 2019 م المناطق - وكالات تعافت أسعار النفط قليلاً اليوم، بدعم من ارتفاع أوسع نطاقا في الأسواق بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني، بعد أن لامس الخام أدنى مستوياته قي نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا أو 0.53 % إلى 58.57 دولار للبرميل.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.63 % إلى 54.28 دولار للبرميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.