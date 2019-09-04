الان تتابع اقتصاد بريطانيا يقترب من الدخول في دائرة الركود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن – الخليج 365

يبدو أن بريطانيا تتجه للدخول في دائرة الركود، لأول مرة منذ الأزمة المالية، وذلك عقب أن دفع الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لانخفاض مؤشر نمو قطاع الخدمات بنسبة أكبر من المتوقع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن مؤسسة أي اتش اس ماركيت للخدمات المالية، القول لدى نشرها بيانات مؤشر مديري المشتريات، اليوم الأربعاء، إن نمو قطاع الخدمات توقف الشهر الماضي.

وقد انخفض مؤشر ماركيت لقطاع الخدمات إلى 6ر50 نقطة الشهر الماضي. كما تراجع مؤشر ثقة الأعمال لأدنى مستوى له منذ إجراء الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

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وقالت ماركيت إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد سوف ينكمش بنسبة 1ر0% خلال الربع الثالث.

وتراجع الإنتاج بنسبة 2ر0% خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو (حزيران) الماضي، وتعني مثل هذه النتيجة أن البلاد دخلت فترة الركود حتى قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين بمؤسسة ماركيت، إن “النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات توقف تقريبا في أغسطس (آب) الماضي، وذلك في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وخفض إنفاق المستهلكين والمؤسسات التجارية”.

وأضاف “عدم تسجيل أي نسبة نمو في قطاع الخدمات يزيد من احتمالية دخول الاقتصاد البريطاني في دائرة الركود”.