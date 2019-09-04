ارتفاع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.81% رابحا 64 نقطة ليصل إلى مستوى 7988.18 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.21% خاسرا 7.95 نقطة ليصل إلى مستوى 3726.36 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 39.8 مليون سهم بقيمة 960 مليون ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 39 شركة. Advertisements وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.41%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.66%. وجاء سهم "تهامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.02%، ثم تشب بنسبة 3.71%، ثم أليانز إس إف بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "الفخارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.19% ثم أسترا الصناعية بنسبة 1.18%، ثم تعليم ريت بنسبة 1.17%.

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