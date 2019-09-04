شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة.. الخيار يصل لـ8 جنيهات والجوافة عند 7 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 4-9 -2019 استقرارا فى غالبية الأصناف، مع استمرار الارتفاع فى أسعار الطماطم وذلك طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الطماطم ليتراوح من 2.5–5.4 جنيه بزيادة 10 قروش، واستقرت أسعار كل من كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيها، واستقر سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 12 – 18 جنبها، والخيار ما بين 2.5 – 8 جنيهات للكيلو.

فيما استقرت أسعار الليمون وتراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والتين البرشومى 5 -8 جنيهات.