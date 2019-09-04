نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، برفقة المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.
وتجول المهندس عبد المطلب ممدوح، بالمشروعات السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة، وتشمل تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، وبلغت نسبة الإنجاز 80%، وتنفيذ 17304 وحدات بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 70%، بجانب الوحدات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر"، وتبلغ تكلفة المشروعات السكنية بالمدينة 9 مليارات جنيه.
وشدد المهندس عبد المطلب ممدوح، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، والمتابعة الدورية، من أجل إنهاء الأعمال بأعلى جودة، وتسليم الوحدات للفائزين بها.
كما تفقد نائب رئيس الهيئة، خط سير مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يربطها بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، وسيسهم في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.
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