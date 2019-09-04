شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر ارتفاعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات اليوم الأربعاء 4-9 2019 ، إذ صعد سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر إلى 710 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 609 جنيها. وسجل عيار 24 سعر 811 جنيها. Advertisements سعر الجنيه الذهب 5680 جنيها. أوقية الذهب 1538 دولار. وأكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، أن التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى سواء الاضطرابات الأمريكية الصينية، واحتجاجات هونج كونج الأخيرة، والأحاديث المتواترة بشأن الفائدة فى أمريكا، كلها تدفع فى اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميا، ومن ثم تأثر أسعاره محليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-9-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.