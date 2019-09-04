شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل لكن مخاوف الركود تبقى الأسعار عند ذروة ستة أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع جني متعاملين للأرباح بعد مكاسب حققها المعدن الأصفر بنسبة 1% في الجلسة السابقة، لكن الأسعار تبقى قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام مع تصاعد المخاوف من ركود عالمى، فضلا عن الضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري الصينى الأمريكي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1537.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ولكنه حام قرب مستواه في الأسبوع الماضى عند 1554.56 دولار وهو الأعلى منذ أبريل 2013.

ونزل الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.6 % إلى 1546.6 دولار.

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وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.33 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق 19.57 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016.

وانكمش نشاط التصنيع فى الولايات المتحدة لأول مرة فى ثلاثة أعوام في أغسطس حسبما أظهرت بيانات أمس، لتتجدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتضغط على الإقبال على للمخاطرة.

وعلى جانب التجارة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنه سيتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء بكين حال فوزة بفترة رئاسية ثانية إذا طال أمد المحادثات.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفع البلاتين 0.6% إلى 963.15 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 1540.25 دولار.