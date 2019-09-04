شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف العربية تشارك بفعاليات القمّة الاقتصادية العربية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد حنفي آمين عام اتحاد الغرف العربية أن هناك عمق في العلاقات بين الصين ومصر حيث سجّل عدد السياح الصينين إلى مصر، ارتفاعا بنسبة 60% عام 2017 ليصل إلى 287 ألف سائح بنهاية العام، وأن إجمالي الاستثمارات الصينية في السوق المصري 260 مليون دولار في نهاية 2017 وارتفعت صادرات مصر إلى الصين بنسبة 60% لتصل إلى نحو 408 مليون دولار في 2017 مقابل نحو 255 مليون دولار خلال عام 2016".

وجاء ذلك اليوم (الاربعاء) خلال افتتاح فعاليات القمّة الاقتصادية العربية – الصينية الثالثة ومعرض الصين والدول العربية الرابع، اللذين تستضيفهما مدينة ينشوان في مقاطعة نينغشيا، والتي تستمر يومان.

وقال إنه في ظل المتغيّرات التي يشهدها العالم وفي ظل الحروب التجارية القائمة وفي ظل مبادرة "طريق الحرير" التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013، فإنه هناك حاجة ملحّة من أجل العمل على تعزيز المناطق اللوجستية المحوريّة وربط الموانئ الأمر الذي يحقق استدامة الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية مطالبا الشركات الصينية إلى الانفتاح بشكل أوسع على البلدان العربية، بما يتيح بناء علاقة مستدامة وخلق شراكة استراتيجية مع العالم العربي من خلال وتعزيز الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وسلاسل الإمداد التكنولوجية، مما يعود بالفائدة على الجانبين العربي والصيني

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وأشار إلي أنّ العلاقات الاقتصادية العربية الصينية شهدت تطوّرات كبيرا في السنوات العشر الأخيرة، حيث يتجاوز اليوم حجم التبادل التجارى بين الجانبين 244 مليار دولار بعدما كان فقط 37 مليار دولار في عام 2006، وأن هناك طموحا مشتركا بأن يصل حجم هذا التبادل إلى 600 مليار دولار في السنوات القادمة.

وأكد أن المعرض العربي الصيني يعدّ من أهم وأكبر المعارض، ويجتذب عدد كبير من المشاركين يمثّلون أهم كبريات الشركات، معتبرا أنّ اللقاءات المباشرة أمر ضروري من أجل تعظيم العلاقات العربية الصينية، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.